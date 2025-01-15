إحتفالا بعيد أسوان القومى الـ 54.. إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة

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محافظ أسوان وايقاد
محافظ أسوان وايقاد الشعلة بعيد اسوان القومى

 قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى، بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ 54، والذى يتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971، وفى فعاليات رمزية

 رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن الدكتور محمد رشدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، واللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، علاوة على القيادات التنفيذية 

 

 وقد قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، وأهالى أسوان، وأيضًا لبناة السد العالى 

 

 لافتًا إلى أننا نحيى هذه الذكرى العزيزة، والتى تواكب إفتتاح مشروع السد العالى أعظم صرح هندسى فى الألفية الثانية حيث كان هذا الإنجاز إحدى محطات التحدى التى شهدت ملحمة عظيمة فى العصر الحديث 

 

وأكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان دائمًا كانت وستظل منبع الخير والنماء لمصرنا الغالية، ولتستمر وتتواصل على أرضها الملاحم بإرادة قوية وعزيمة وإصرار 

 

حيث تشهد زهرة الجنوب خلال المرحلة الحالية ملاحم أخرى فى صورة مشروعات كبرى بالجمهورية الجديدة لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية، ولتتحول إلى مركزًا عالميًا ومقصدًا لجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الإحتياجات المحلية 

 

 مشيدًا بالدور الوطنى لبناة السد العالى الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل أن يرى هذا المشروع النور، وليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة.

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