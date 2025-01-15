محافظة الجيزة تضبط ٣.٥ طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الاسواق والمحلات والمنشأت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وأطلع المهندس عادل النجار علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت الحملات الرقابية والتموينية علي مستوي المحافظة من ضبط 3.5 طن مواد غذائية وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية.

وقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 630 ك سكر، و72 ك مكرونة، وضبط واحد طن و452 أرز محلي وبسمتي ، و60 ك دقيق، و100 ك ملح، و30 ك تمر، و50 ك عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة.

كما تم ضبط عدد 18 جوال دقيق بلدي مدعم دون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصه لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز.

وفي نفس الاطار تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت 140 كيلو توابل مختلفة الاطعمة، و41 عبوة زيت و26 عبوة خل و120 ك طحينة وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الاغدية ومباحث التموين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 63 محضر شملت عدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع دون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي.

وقد وجه محافظ الجيزة الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة وذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمة وحماية المواطنين.