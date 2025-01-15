محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى إحتفالات بالعيد القومى للمحافظة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل فى إطار سلسلة فعاليات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 54

بحضور العميد أ.ح أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى، وأيضًا اللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأكاديمية والدينية والأمنية والعسكرية

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات

مشيرًا إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالي 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية

وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التى تم نهوها بإجمال 14 مشروع من أبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة

لافتًا إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التى إقتصرنا الإحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الإعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .