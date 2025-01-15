مكتبة الإسكندرية تصدر عددًا جديدًا من مجلة "ذاكرة مصر

أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد 55 من مجلة "ذاكرة مصر"، الذي يتناول أحداثًا وشخصيات بارزة لم تحظ باهتمام واسع في تاريخ مصر الحديث، إلى جانب موضوعات متنوعة.

وخصص الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، افتتاحية العدد للحديث عن الطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، كرمز للنضارة الأخلاقية.

وتضمن العدد مقالات لكبار المتخصصين في تاريخ مصر، حيث تناول الدكتور هيثم الحاج علي الهوية القومية والنهضة الثقافية في القرن التاسع عشر، وناقش الدكتور أحمد الفقي السجون المصرية في عصر محمد علي باشا.

واستعرض الباحث سامح عيد الوقف الخيري ودوره في دعم العلم والثقافة من خلال نموذج الوقفية الفهمية، وكتب الدكتور أحمد منصور عن أول لجنة مصرية رسمية لمراجعة وضبط طباعة المصحف الشريف.

وتناولت الدكتورة هند الشربيني أبرز معالم الفيوم الأثرية، وكتب اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش عن دور المرأة المصرية في نصر أكتوبر 1973.

وقدم الباحث أيمن محمد عيد عرضًا عن المدفعية الصاروخية وتأثيرها في حرب أكتوبر 1973، بينما تناول الدكتور رامي عطا صديق مسيرة الدكتور ميلاد حنا في الذكرى المئوية لميلاده.

وفي باب الشخصيات التاريخية، تناولت الدكتورة عزة عزت مسيرة العالم الأثري محمود بك حمزة، أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير، واستعرض الباحث أحمد حسن تاريخ عائلة خانكي الأرستقراطية ذات الأصول الأرمنية. كما قدم الدكتور حسين عبد البصير أصداء ملحمة "الحرافيش" للأديب نجيب محفوظ، وتناولت الكاتبة إخلاص عطا الله الفكر السياسي لتوفيق الحكيم.

وتطرقت الكاتبة زينب عبد الرزاق إلى معارك يوسف إدريس الثقافية، واستعرض الأستاذ محمد مطش أبرز محطات حياة أم كلثوم بمناسبة مرور 100 عام على بداية مشوارها الفني.

وتطرح الأعداد الأخيرة من المجلة قريبًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويرأس تحرير المجلة الدكتور سامح فوزي، وتتولى الباحثة إيمان الخطيب سكرتارية التحرير.