قافلة زراعية بالإسكندرية لتوعية المزارعين بطرق العناية بمحصول القمح

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جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظّمت مديرية الزراعة بالإسكندرية قافلة إعلامية ريفية اليوم، بمنطقة مريوط ضمن زمام إدارة العامرية الزراعية، بهدف توعية المزارعين بكيفية تحسين إنتاجية محصول القمح وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية. 

وتأتي هذه القافلة في إطار اهتمام الدولة بدعم المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، وبتوجيهات الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة.

وشملت الفعاليات شرحًا تفصيليًا عن التوصيات اللازمة للعناية بمحصول القمح في هذه المرحلة من النمو، متضمنة التوصيات أهمية رية المحاياه، وأساليب مكافحة الحشائش، وأفضل الممارسات لتدوير المخلفات الزراعية بما يحقق فائدة بيئية واقتصادية.

وشارك في القافلة الدكتور رمضان موسى، أستاذ مكافحة الحشائش بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة إيمان السعيد، مسئولة الإعلام والتوعية البيئية بالمحافظة، والمهندس أيمن فتحي، أخصائي المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية.

وناقش الخبراء مع المزارعين أهمية استخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة وضرورة إتباع الأساليب الصحيحة في التخلص من عبوات المبيدات الفارغة بالإضافةإلى توضيح المخاطر الناتجة عن خلط المبيدات بطرق غير صحيحة وتأثيرها السلبي على البيئة.

وأكد القائمون على القافلة أن المحاصيل بحالة جيدة، ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية، مع استعراض التحديات التي تواجه المزارعين والإجابة على استفساراتهم.

ويُذكر أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها مديرية الزراعة بالإسكندرية لتعزيز الوعي الزراعي ورفع كفاءة الإنتاجية.

 

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