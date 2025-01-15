اتحاد اليد يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمنتخبات الشباب والناشئين، وذلك خلال جلسته رقم (2) التي عقدت يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.
اتحاد اليد يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية
وجاء التشكيل كالتالي:
الإشراف على المنتخبات الوطنية
طارق محروس: مشرفا على المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين).
منتخب مصر الوطني للشباب مواليد 2004
مجدي أبو المجد مديرا فنيا
محمد عبد الرحمن المدرب العام
محيي صلاح مدرب حراس المرمى
منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2006
طارق محروس مديرا فنيا
مهند السحيلي المدرب العام
محمد سراج مدرب حراس المرمى
منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2008
عماد إبراهيم مديرا فنيا
أحمد خميس المدرب العام
محيي صلاح مدرب حراس المرمى
منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2010
وائل عبد العاطي مديرا فنيا
مصطفى محفوظ المدرب العام
كريم القاضي مدرب مساعد
الجهاز الإداري
كريم صفوت مدير إداري
مازن سمير إداري منتخب الشباب مواليد 2004 ومنتخب الناشئين مواليد 2006
توفيق المتولي إداري منتخب الناشئين مواليد 2008 ومنتخب الناشئين مواليد 2010
الجهاز الطبي
محمد إبراهيم طبيب المنتخبات الوطنية المصرية
عمرو محمد طبيب منتخب الشباب مواليد 2004
عصام نور الدين طبيب منتخب الناشئين مواليد 2008
مصطفى نجيب طبيب منتخب الناشئين مواليد 2006
الأحمال وتحليل الأداء
الحفني عبد المقصود
خالد محمد
هشام رمضان
يأتي هذا التشكيل في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية وإعدادها للمشاركة في البطولات القارية والدولية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.