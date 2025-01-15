تربية طفولة أسيوط تعلن عن بدء التقديم للنادي الشتوي للأطفال

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم للنادي الشتوي للأطفال، بمناسبة إجازة نصف العام الجامعي.

وتقام أنشطة النادي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم، عميد الكلية، والدكتورة لمياء كدواني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومروة جعفر، مديرة الحضانة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية تقديم أنشطة متنوعة وهادفة بأسعار مناسبة وإشراف أكاديمي متخصص، لتشمل أنشطة رياضية وكشفية، ومسابقات، ورحلات، إلى جانب الأنشطة الفنية والعلمية.

ويستقبل النادي الأطفال من عمر عام حتى 12 عامًا، مع توفير فترتين يوميًا؛ الأولى من 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والثانية من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

للاستفسار: التواصل مع مديرة الحضانة على الرقم 01013817353، وللحجز زيارة مقر الحضانة بالمساكن الشرقية بالجامعة، بجوار باب مدرسة الجامعة.