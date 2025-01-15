وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع معهد الصحة الأمريكي لدعم المرأة والأسرة

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة فاليري هوبر، رئيسة ومؤسسة معهد الصحة الأمريكي (IWH)، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء كل من الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، والأستاذة أميرة تاج، مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات.

استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسيدة هوبر، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المعهد لدعم قضايا المرأة والأسرة. كما أشارت إلى المبادرات الوطنية التي تُعنى بصحة المرأة، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية "دعم صحة المرأة المصرية"، وبرنامج "الألف يوم الأولى في حياة الطفل"، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة، فضلًا عن برامج الرعاية البديلة.

من جانبها، أعربت السيدة فاليري هوبر عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة اهتمام معهد الصحة الأمريكي بدعم صحة المرأة والأسرة. كما سلطت الضوء على مبادرة "بورتيجو"، التي تُنفذ بالشراكة مع مؤسسات حكومية لتعزيز التدريب في مجالات التعليم والرعاية، معربة عن رغبتها في تنفيذ المبادرة في مصر بما يتماشى مع الخصائص الثقافية والسياق الوطني.

كما أبدت هوبر اهتمامها بإعلان توافق جنيف "Geneva Consensus Declaration"، الذي يُعزز قيم الصحة والمرأة والأسرة، مشيدة بالدور المصري في توقيع هذه الوثيقة الدولية.

وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان بمقترح التعاون المشترك لدراسة تنفيذ مبادرة "بورتيجو" في مصر، لتعزيز الشراكة بين الوزارة ومعهد الصحة الأمريكي.

 

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