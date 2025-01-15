محافظ الفيوم يتفقد قافلة طبية شاملة بقرية النزلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجولة تفقدية لأعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المحافظة.

استمرت القافلة على مدار يومين بمركز شباب قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، بمشاركة بنك الشفاء المصري وبالتنسيق مع جمعية صلاح الدين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين، بينهم الأستاذ إسلام عادل مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، والأستاذ عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، إضافة إلى الأستاذة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

خدمات طبية متنوعة

شملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، منها الرمد، الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، فضلًا عن وجود صيدلية لصرف العلاج بالمجان. كما تضمنت القافلة توفير نظارات طبية لمرضى العيون، وإقامة ندوات توعوية صحية. وأكد المحافظ خلال الجولة حرصه على مناقشة المواطنين المترددين على القافلة للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

التوسع في القوافل الطبية

أشار المحافظ إلى أن تنظيم القوافل الطبية المجانية يأتي ضمن استراتيجية المحافظة للتخفيف عن المرضى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر وبنك الشفاء المصري في توفير الخدمات الطبية المتميزة. كما أكد أهمية التوسع في تنظيم القوافل لتشمل المزيد من التخصصات والمناطق المختلفة بالمحافظة.

رعاية مستمرة للمرضى

من جانبه، أوضح الأستاذ إسلام عادل أن القافلة تأتي في إطار جهود صندوق تحيا مصر لدعم الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحالات التي تتطلب متابعة أو تدخلات جراحية سيتم نقلها إلى المستشفيات الشريكة في القاهرة لاستكمال العلاج.

رسالة إنسانية وتنموية

تجسد القافلة الطبية بقرية النزلة نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق العدالة الصحية في مختلف المناطق.