بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بإجمالي 3.14 مليار جنيه

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يناير، اليوم الأربعاء 15 يناير، وذلك لـ4.7 مليون أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 3.14 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين بدأوا صرف المساعدات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم استخدام هذه المبالغ في الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية وشراء المنتجات.

وأكدت الوزارة أنها شكّلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عملية الصرف وضمان سهولتها، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات.

يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه، موجهة للأسر الأولى بالرعاية في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.

 

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