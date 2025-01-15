تفاصيل اتهام مدرس ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالسب في المنيرة الغربية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في اتهام مدرس لولي أمر طالبة ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالسب في المنيرة الغربية

اعتقد أنه اعتدى على طالبة

وكشفت التحقيقات، أنه فوجىء بحضور المتهم وتوجيه الشتائم له، لاعتقاده أنه اعتدى على ابنته الطالبة بالمدرسة بالضرب



مدرس يتهم ولي أمر بالسب

ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية من مدرس اتهم فيه ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالسب، وذكر أنه فوجىء بحضور المتهم وتوجيه الشتائم له، لاعتقاده أنه اعتدى على ابنته الطالبة بالمدرسة بالضرب

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.