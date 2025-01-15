موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 5 بنقل أحداث مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز بايرن ميونخ على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر هوفنهايم من فولفسبورج بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 39 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد من 14 نقطة.

