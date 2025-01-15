فحص وعلاج 424 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بأسوان

نجحت جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية مجانية بمستشفى أسوان الجامعي، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 424 مريضًا من الأسر غير القادرة بقرى مراكز كوم أمبو، دراو، وأسوان، شملت مناطق الرمد الشرقي، سبيل العرب، الإصلاح، النجاجرة، السلسلة، نجع ونس، الشطب، بنبان، أبوالريش، السيل الريفي، والأمبركاب.

جهود لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الحماية الاجتماعية، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القافلة قدمت خدمات طبية شاملة في تخصصات متنوعة، منها: "صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك بولية".

وأكد "يوسف" على الدور الحيوي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لمطالب المواطنين.

خدمات طبية متكاملة بالمجان

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة شملت إجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى. كما تم إجراء عمليات متخصصة مثل: "جراحات العيون (المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية، زرع القرنية) - عمليات القلب - تسليم الأجهزة التعويضية".

وأضاف أن الجمعية قدمت دعمًا كبيرًا للمحافظة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، مثل: “تسليم مشروعات صغيرة للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة - مساعدة مرضى القلب والعيون في إجراء الجراحات وصرف الأدوية - توزيع المساعدات الموسمية مثل شنط رمضان، بطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي”.

قوافل خيرية مستمرة

أكدت جمعية الأورمان التزامها بمواصلة جهودها الخيرية لدعم الأسر البسيطة بأسوان، وتعزيز الشراكة مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية بالمحافظة.