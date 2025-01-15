وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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بدر عبد العاطي- وزير
بدر عبد العاطي- وزير الخارجية والهجرة

 

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مالك عقار نائب، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك خلال زيارته إلى بورسودان، اليوم الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥.

وأشار وزير الخارجية، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشددًا على دعم مصر للمؤسسات السودانية وسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا على حرص مصر على بذل كافة الجهود الممكنة من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوداني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان.


كما نوه الوزير عبد العاطي، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للمواطنين السودانيين لتيسير إقامتهم في مصر لحين عودتهم بأمان إلى بلادهم، وآخرها عقد امتحانات الثانوية العامة لأبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار الأهمية التي توليها مصر لمساعدة أبناء الجالية السودانية في استكمال مسيرتهم التعليمية.

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