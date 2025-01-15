مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من إتمام صفقة مصطفى العش، مدافع فريق زد، لتدعيم الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي": "مصطفى العش أصبح الأقرب للانتقال للأهلي بعد الاتفاق على أغلب تفاصيل الصفقة مع إدارة نادي زد".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يعمل على إنهاء الإجراءات الأخيرة للصفقة تمهيدًا لإعلانها رسميًا.

من جانبه، وافق نادي زد على انتقال اللاعب للأهلي في ظل العلاقة الجيدة بين إدارة الناديين، خاصة مع سعي الأهلي لتعزيز خط دفاعه بعد إصابة أشرف داري، وعدم قناعة الجهاز الفني بيوسف أيمن.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لملاقاة الجونة في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وسجل 11 هدفًا بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.