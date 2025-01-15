محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الأزهر ويشيد بالتنظيم المتميز في اللجان

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء،يرافقة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية،بجولة تفقدية شملت عددًا من لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتأكد من توافر كافة السبل اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب في إطار حرصه على متابعة العملية التعليمية وامتحانات الشهادات الأزهرية.

 

وخلال زيارته لمعهد فتيات طنطا الثانوي، الذي يضم 11 لجنة فرعية بها 182 طالبًا وطالبة، أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها منطقة الغربية الأزهرية في تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. وأكد أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام بلغ 14 ألف طالب وطالبة، فيما يؤدي 13 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، موزعين على 169 لجنة في مختلف أنحاء المحافظة.

 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع المنطقة الأزهرية لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال أداء امتحاناتهم. كما أشاد بجهود العاملين في المنطقة الأزهرية، من مشرفين ومعلمين وإداريين، ودورهم البارز في ضمان سير الامتحانات بانضباط وتنظيم.

 

وأكد الجندي خلال حديثه مع الطلاب على أهمية الالتزام والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، ومشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف في تقديم تعليم متميز يرسخ قيم الدين والأخلاق.

 

كما وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في متابعة الامتحانات بشكل دوري، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات والإجراءات، التنظيمية، لضمان راحة وسلامة الطلاب.

 

واختتم الجندي جولته بتقديم الشكر للقائمين على العملية التعليمية في الأزهر، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم وتنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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