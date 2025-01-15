محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

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بوابة الفجر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، بدءًا من غدٍ الخميس، ولمدة 4 أسابيع، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من محدودي الدخل.

سعر موحد للحوم ومدة البيع
وأوضح المحافظ أن سعر كيلو اللحم البلدي في إطار المبادرة سيكون 325 جنيهًا، وذلك بجميع المنافذ ومحال الجزارة المشاركة خلال شهري يناير وفبراير 2025. 

وأكد أن عملية البيع ستستمر يوم الخميس من كل أسبوع حتى نفاد الكميات المتاحة بكل منفذ.

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أماكن منافذ البيع
أشار الدكتور الأنصاري إلى أن المبادرة تُنفذ من خلال 8 منافذ موزعة بين مدينة الفيوم ومركز أبشواي، وهي:

مدينة الفيوم:

  1. جزارة صبري قرني بمنطقة العبودي.
  2. جزارة أسامة زحلان بمنطقة التفتيش.
  3. هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم.
  4. هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية.
  5. هايبر غلاب بمنطقة السلخانة.
  6. هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة باغوص.
  7. هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة دلة بمساكن الشرطة.

مركز أبشواي:

  1. هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.
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دعم محدودي الدخل
أكد محافظ الفيوم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم، من خلال توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار تنافسية.

تيسير التواصل مع المواطنين
كما أعلن المحافظ عن تخصيص رقم الهاتف 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين حول أي مخالفات أو مشكلات تتعلق بتنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المواطنين.

تخفيف الأعباء ورؤية مستقبلية
تعكس هذه المبادرة حرص محافظة الفيوم على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف رفع العبء عن كاهل البسطاء وتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الخط الساخن 114 تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سعر كيلو اللحم البلدي سعر كيلو اللحم محال الجزارة

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