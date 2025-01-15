محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم

محافظات
محافظ بني سويف يعقد
محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مطالبهم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين، من الإدارة العامة لخدمة المواطنين، مكتب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، ومديري عموم الإدارات المختصة، وذلك لمناقشة الاحتياجات والشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في إطار القانون وبالاستفادة من الإمكانات المتاحة.

 

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة مجموعة من المطالب والاحتياجات التي طرحها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، من أبرز هذه المطالب، كان طلب إحدى المواطنات المقيمات بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والتي تعاني من مرض مزمن في الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وتحتاج إلى 3 أكياس دم شهريًا، وقد طلبت السيدة مساعدتها في توفير الأكياس بسبب الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة التي تمر بها.

 

وفي استجابة لهذه المطالب، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل المجلس الطبي "القومسيون" للبحث في إمكانية توفير أكياس الدم عبر قرار العلاج على نفقة الدولة، كما تم تكليف مسؤولي الصحة بتوفير الرعاية الطبية لأحد المواطنين من قرية المسيد الأبيض بمركز اهناسيا، والذي يعاني من ورم في إحدى الغدد ولا يستطيع تحمل تكاليف علاجه.

 

أما في إطار استجابة شكوى أحد المواطنين بشارع محفوظ بمدينة بني سويف بشأن عدم رصف الشارع، رغم رصف عدة شوارع مجاورة، أفاد رئيس المدينة بأنه سيتم إدراج الشارع في خطة الرصف لمديرية الطرق والنقل في العام المقبل. كما كلف المحافظ رئيس المدينة ووحدة الطرق والنقل بإدراج الجزء المتبقي من شارع سيد عبد اللطيف بالحي الغربي ضمن خطة الرصف لعام 2025/2026، خاصة بعد أن تم رصف جزء كبير من الشارع.

 

وتم خلال اللقاء صرف مساعدتين ماليتين استجابة لحالتين اجتماعية وصحية حرجة، حيث وجه المحافظ مسؤولي التضامن الاجتماعي بدراسة الحالتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية والمساعدة المالية الشهرية. كما كلف المحافظ مسؤولي الصحة بمتابعة الحالة الصحية لزوج إحدى الأسر، الذي يعاني من ورم في نخاع العظام، وبحث حالته لإمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة.

دون خسائر بشرية.. إنقلاب سيارة محملة بإسطوانات بوتجاز منزلي ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع اجراءات حلول للمشكلات والمطالب اللقاء الجماهيري الماضي

محافظ بني سويف يلتقي إحدى متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

تحرير أكثر من 4 آلاف عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدات صحة وطب الأسرة

نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع النمو الأخضر الشامل

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك بكورنيش النيل في بني سويف

بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يضع حجر أساس أول مدرسة دولية بالمحافظة

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بشقة سكنية خلف الطب البيطري ببني سويف

اجتماعية اجراءات عاجلة الادارة العامة التضامن الاجتماع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الرعاية الطبية الدكتور محمد هاني الصفائح الدموية القطاعات الخدمية بحث مطالب امتحانات النقل توفير الرعاية الطبية مدينة بني سويف مديرية الطرق والنقل

مواد متعلقة

دون خسائر بشرية.. إنقلاب سيارة محملة بإسطوانات بوتجاز منزلي ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع اجراءات حلول للمشكلات والمطالب اللقاء الجماهيري الماضي

محافظ بني سويف يلتقي إحدى متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

تحرير أكثر من 4 آلاف عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدات صحة وطب الأسرة

نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع النمو الأخضر الشامل

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك بكورنيش النيل في بني سويف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي

القبض على المدير المالي لشركة رنين

"تحول من لاعب وسط إلى ماكينه أهداف"..إمام عاشور ولغز التألق في الأهلي

وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

مدارس الرياض تحتفي غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها