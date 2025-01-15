شيخ الأزهر يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر المشيخة

أخبار مصر
شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس البرلمان العربي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر أهمية التضامن والتكامل بين دول عالمنا العربي والإسلامي لمواجهة الأزمات التي نعاني منها اليوم، ونبذ الفرقة والشقاق، وتغليب روح الوحدة العربية والإسلاميَّة للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا العربي، وفي مقدمتها استمرار العدوان الإرهابي على الأبرياء في غزة ولأكثر من خمسة عشر شهرًا.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للدَّور الكبير الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، كما أشاد بالجولات الخارجيَّة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أنَّ هذه الجولات واللقاءات تسهم بشكل كبير في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام وتعزيز الحوار بين الثَّقافات وترسيخ قيم التسامح وتسليط الضوء على التحديات الإنسانية المشتركة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بدور فضيلة الإمام الأكبر في الدِّفاع عن القضية الفلسطينيَّة، والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من خمسة عشر شهرًا من حرب إبادة جماعية ومجازر وحشيَّة لم يعرف التاريخ مثيلًا لها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للاهتمام الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر لتعزيز تدريس اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، باعتبارها السلاح الرئيسي للحفاظ على الهوية الثقافية العربية في مواجهة الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا العربية.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البرلمان العربي الشعب الفلسطيني العدوان الإرهابي المحافل الدولية تدريس اللغة العربية رئيس البرلمان العربي حقوق الشعب الفلسطيني عالمنا العربي والإسلامي قيم التسامح فلسطين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي

القبض على المدير المالي لشركة رنين

"تحول من لاعب وسط إلى ماكينه أهداف"..إمام عاشور ولغز التألق في الأهلي

وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

مدارس الرياض تحتفي غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها