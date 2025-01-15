سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة

تفقد اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز واحمد علي سكرتير المركز اليوم الأربعاء أعمال تمهيد وتوسعة شوارع بمناطق: السبوخة، المنشية، سيدي عبدالسلام وذلك بواسطة سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة، وذلك كما تم المرور ومعاينة شارع عين العرائيس حتي اغورمي للبدء في أعمال

و صرح رئيس المركز بأن أعمال توسعة وتمهيد الشوارع تتم يوميًا وعلى مدار الأسبوع وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة.

تأتي التوسعة من منطلق حرص الدولة علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،