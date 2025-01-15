الأوقاف تحي ذكرى شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود

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احياء وزارة الأوقاف
احياء وزارة الأوقاف بالإمام الراحل عبد الحليم محمود..

أحيت وزارة الأوقاف ذكرى شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود بمسجده بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بقراءة كتاب الإسراء والمعراج من تأليف الشيخ -رحمه الله-، كما أُقيم معرض المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، الذي قدم تخفيضات على الكتب والمطبوعات، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية؛ والدكتور على مطاوع، أستاذ بجامعة الأزهر فرع الزقازيق؛ والأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس قسم البلاغة - كلية البنات جامعة الأزهر؛ والدكتور أحمد العزونى، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع - جامعة حلوان، وجمع غفير من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الشرقية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله-، رائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث، وقد أثرى المكتبة العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف وترجمة، واكتسب العالم الجليل احترام أصحاب الفكر الإسلامي في شتى بقاع العالم، وسيبقى هذا العالِم وتراثه في قلوبنا على مر العصور.

من جانبه عبَّر الأستاذ محمود صالح ابن شقيقة الإمام الراحل عن عميق شكره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على هذه المبادرة وهذه الفكرة الطيبة.

الأعلى للشئون الإسلامية الإسراء والمعراج الائمة والخطباء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجامعة الأزهر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر لإسراء والمعراج معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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