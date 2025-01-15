عاجل - ينتج 10 آلاف سيارة سنويا.. تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة في أرجاء مصنع شركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، عقب مشاركته في احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات ماركة جيلي، حيث تفقد خطوط الإنتاج بمصنع تجميع وإنتاج سيارات جيلي بمصنع البافارية.

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملف الصناعة خاصة صناعة السيارات، موضحا ما تم بذله من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أنّ الحكومة المصرية عملت على إتاحة المزيد من المحفزات وما يتعلق بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذه الصناعة الواعدة، من خلال وضع برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يُعد إطارا شاملا للتطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي، ودافعا لعجلة صناعة السيارات، بما يعزز جهود توطينها في مصر.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية بأرجاء المصنع إلى شرح مفصل من محمد زكريا، مدير عام الشركة البافارية لصناعة السيارات، بشأن مراحل التصنيع المختلفة، ومكونات التصنيع المحلي، كما أوضح مراحل اللحام التي تشمل اللحام بالليزر، ومراحل تركيب الجسم المعدني للسيارة، ومراحل الدهان، فضلا عن مرحلة التجميع النهائي، كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجًا لسيارة جيلي مُجمعة بخطوط الإنتاج التي تم افتتاحها اليوم.

وأضاف محمد زكريا، أنّ الشركة تتعامل مع العديد من المصانع المحلية لتوفير وإتاحة العديد من الصناعات والمكونات المختلفة المغذية لصناعة السيارات.

افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي

وفي غضون ذلك، قال المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو موبيليتي، إنّ افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي يأتي في إطار التزام شركة أوتو موبيليتي بتعزيز التصنيع المحلي بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مُشيرًا إلى أنّ نسبة التصنيع المحلي بخطوط التجميع التي تم افتتاحها اليوم تبلغ 45%، حيث يضم المصنع خطين لإنتاج سيارات جيلي بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء بنسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكدا أنّ هناك فرصة لزيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة.

وأضاف المهندس فهد علي الغانم، أنّ الشركة اليوم تخطو خطوة جديدة نحو صناعة مصرية لسيارات العلامة التجارية جيلي في مصر، ما يعكس التزام شركة جيلي العالمية لصناعة السيارات بتقديم حلول مبتكرة والتوسع في الأسواق الاستراتيجية مثل مصر.

ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار

وتابع: «نجحنا في ضخّ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لتصنيع وتجميع سيارات شركة جيلي في مصر من خلال شركة أوتو موبيليتي، مؤكدا أنّ تواجد رئيس الوزراء اليوم وحضوره فعاليات افتتاح هذا المصنع، إنما يؤكد دعم الحكومة الكامل لهذه الصناعة، ويعطي دفعة كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأوضح: «تُعد مصر واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، استثمرنا حتى الآن 250 مليون دولار في السوق المصرية. ونُعلن اليوم إطلاق أول سيارتين من طراز جيلي، وهما السيارة السيدان إمجراند والسيارة الـSUV كولراي موديل 2025».

وقال عصام إبراهيم العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني: «تأتي بداية التصنيع لسيارات جيلي في مصر اليوم نتيجة دعم الدولة للصناعة والمستثمرين ورغبة مؤسسي شركة أوتو موبيليتي وجيلي العالمية في إنتاج سيارات بغرض بيعها في السوق المصرية مع خطة مستقبلية للتصدير».

رفع مستوى الصناعة في مصر

وفي السياق ذاته، قال عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي: «نحن لا نفتتح مجرد مصنع، بل نُطلق رؤية تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الصناعة في مصر ووضع معيار جديد للتميز».

وأضاف عبدالمنعم: «تفخر أوتو موبيليتي بقيادة هذا التحول مع إطلاق سيارات جيلي المُجمّعة محليا في خطوط إنتاجنا المحلية، ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم جودة عالمية المستوى مع الابتكار والتكلفة المناسبة»، مُشيرًا إلى أنّ المشروع لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط؛ بل يركز على تمكين الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج السيارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة أوتو موبيليتي هي الوكيل والمصنّع الرسمي لسيارات العلامة التجارية جيلي العالمية في مصر. وتأسست عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات السعودية ومجموعة العرجاني المصرية.