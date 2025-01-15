الإعدام والسجن المؤبد للمتهمين بقتل عامل واستعراض القوة بكرداسة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم في قضية قتل عامل اثناء ذهابه لعمله بسلاح ناري في كرداسة الإعدام شنقًا، وذلك بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامه.


وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صالح ورأفت عبد التواب، بمعاقبة المتهمين من الثاني وحتى الخامس بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام.

 

وأحالت النيابة العامة المتهمين "سعد. م" و"أحمد. م"، و" عبد العزيز.ح"، و" حسن.م"، و"سعد.خ"، قتلوا المجني عليه "عمرو جميل" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد ان  وجهت إليهم تهمة القتل العمد.

 

وجاء في امر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15203 لسنة 2023 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5937 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة؛ أن المتهمين قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأن رسموا مخططا واعدوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" وتربصوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول "سعد"، عيارا ناريا صوبه محدث إصابته قاصدًا قتله حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وجهت النيابة  للمتهمين تهمة حيازة 4 أسلحة نارية و7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق؛ وسلاح أبيض "مطواة" وسلسلة حديد، دون قرار قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واسندت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "أحمد ناصر"، و"ناصر السيد"، و"عمرو سمير"، و"محمد عادل" بهدف ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم بأن وجهوا أسلحة نارية وبيضاء ومصطحبين حيوانات خطرة "كلبين" مهددين إياهم بهم وأطلقوا عدة أعيرة نارية مما ألقى الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

 

وثبت في تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه "عمرو" أن الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري أعلى الفخذ الأيسر، هي إصابات نارية رشيه حيوية حديثة حدثت نتيجة إطلاق مقذوفات رشيه "خرطوش" يقارب نحو 3 أمتار، مما تسببت في حدوث تهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي إصابات غزير، وعزي نتيجة الوفاة إلى حدوث إصابات رشيه بالفخذ الأيسر.

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