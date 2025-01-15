المشدد 7 سنوات لشخصين بتهمة تزوير شهادات جامعية

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة، شخصين، بالسجن المشدد 7سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات في الدولة واصطناع أختام مزورة وشهادات بمنطقة الشرابية.


بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من مواطن يفيد قيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج شهادة جامعية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

 

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتزوير واستخدام الأختام المقلدة بغرض الربح.

جنايات القاهرة تزوير المشدد 7 سنوات

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