عاجل - آخر ساعات العدوان على غزة.. كواليس اللمسات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار

عربي ودولي
حركة حماس
حركة حماس

أيام قليلة وربما ساعات تفصل أهالي غزة عن لحظة نهاية للحرب الأطول التي يتعرض لها القطاع منذ ما يقرب من عام ونصف العام من العدوان الإسرائيلي والذي خلف مئات الآلاف ما بين شهيد وجريح، وسط أنباء عن اقتراب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بفضل جهود الوساطة المصرية ـ القطرية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال.

حرب غزة

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز النفاذ بحلول الخميس على أقصي تقدير، ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو أعلن إنجاز صفقة تبادل للأسرى بالفعل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن خرقا تحقق في المفاوضات وأن إسرائيل تستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

أسرى الاحتلال

كما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أن الصفقة في طريقها إلى التوقيع.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما في مفاوضات الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وأن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنهم غدا على أبعد تقدير.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب التدريجي من قطاع غزة مع دخول اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعا لتفكيك مواقعه في محور نتساريم وسط القطاع.

أسرى فلسطينيون

وفي تقرير نشرته مساء الثلاثاء، قالت الهيئة الرسمية إن اجتماعات وتقديرات للوضع جرت في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الأخيرة، استعدادا لانسحاب تدريجي من القطاع مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقي اتصالا هاتفيه من نظيره الأمريكي جو بايدن مساء أمس، تطرق إلى جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وخلال اتصال السيسي وبايدن، شدد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.

غزة العدوان على غزة وقف اطلاق النار قطاع غزة حماس الاحتلال الاسرائيلي الوساطة المصرية الوساطة القطرية عبد الفتاح السيسي جو بايدن تبادل الاسرى مفاوضات الدوحة جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي مئات الشهداء المساعدات الانسانية نتنياهو صفقة الأسرى القناة 12 الإسرائيلية القناة 13 الإسرائيلية صحيفة معاريف موقع أكسيوس هيئة البث الإسرائيلية محور نتساريم المنطقة الجنوبية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي

القبض على المدير المالي لشركة رنين

"تحول من لاعب وسط إلى ماكينه أهداف"..إمام عاشور ولغز التألق في الأهلي

وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

د.حماد عبدالله يكتب: "غطاء وهمى " للقصور الاعلامى !!