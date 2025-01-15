خلافات جيرة..استمرار حبس المتهم بقتل تاجر منظفات بالرصاص في الهرم

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قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس المتهم بقتل تاجر منظفات،بطلق ناري بفرد خرطوش في الهرم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم ويدعى "ضياء" 40 عاما، بقتل تاجر منظفات "محمد" 50 عاما،بطلق ناري بفرد خرطوش في الهرم

خلافات جيرة

وكشفت التحقيقات، أن نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات جيرة،  قام خلالها المتهم بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش من طيات ملابسه وصوب نحو المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، 

مقتل تاجر منظفات

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "محمد" 50 سنة، تاجر منظفات، به آثار طلق ناري رش خرطوش بمنطقة الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ضياء" 40 سنة، بسبب خلافات الجيرة، حيث نشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش من طيات ملابسه وصوب نحو المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات استمرار حبس بسبب خلافات بمديرية أمن الجيزة صوب خلافات الجيرة

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