"ساما" يوقع اتفاقية لإتاحة الدفع عبر Google Pay في 2025

السعودية
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي - أرشيفية

وقّع البنك المركزي السعودي «ساما» وشركة Google اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع Google Pay خلال هذا العام 2025م عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» في المملكة، وذلك على خطى Apple pay وSamsung Pay.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتعكس هذه الخطوة التزام «ساما» بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية.

وسيتمكن المستخدمون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام Google Pay، كما ستُمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق Google Wallet.

وتُعد خدمة Google للمدفوعات جزءًا من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

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