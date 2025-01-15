الصين تضيف 4 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين أدرجت أربع شركات أمريكية على قائمة الكيانات غير الموثوقة لبيعها الأسلحة إلى تايوان.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء، نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، تابعت فيه: "تقرر إدراج شركة Rim Defense وAEVEX Aerospace وLKD Aerospace وSummit Technologies Inc. التي تشارك في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، في قائمة الكيانات غير الموثوقة".

وتعارض الصين بشدة توريدات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها. بالتزامن تقوم تايوان بنشر أنظمة صواريخ غربية على أراضيها في مواقع استراتيجية مهمة بشمال الجزيرة لحماية المنطقة.

وقد نقلت صحيفة Taipei Times عن وزارة الدفاع التايوانية أن أنظمة NASAMS التي طلبتها تايبيه من واشنطن سوف تنشر في منطقة سونغشان في تايبيه ومنطقة تامسوي في نيو تايبيه سيتي، مشيرة إلى أن تايوان قد تتسلم هذه الأنظمة بنهاية العام الحالي