محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لبلقاس: الصيانة الدورية لمصاعد مستشفى بلقاس والتأكد من توفير الرعاية للمرضى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مستشفى بلقاس في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين، وأكد على إجراء الصيانة الدورية لمصاعد المستشفى حرصا على راحة المرضى والمترددين، وأكد على بذل الجهود اللازمة لتوفير متطلبات الخدمة الصحية للمواطنين.



وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، كما التقى المواطنين بالمستشفى واستمع اليهم، وأكد على توفير الرعاية والعناية اللازمة، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة فئات الناس.

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بلقاس منها مشروعات رصف الشوارع وتركيب الانترلوك، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بمنطقة خلف مجلس المدينة وعزبة جاد ضمن مشروع تطوير العشوائيات وخلق مظهر حضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة توفر الموارد اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، ولا بد من تعظيم الاستفادة من هذه الموارد بإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، حفاظا على المال العام وحرصا على سرعة توفير الخدمات للمواطنين.