بحضور وزراء وسفراء وفنانون وإعلاميون... 40 صورة لحفل زفاف نجل زاهي حواس

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بوابة الفجر

في حفل زفاف بهيج، وبقلوب تغمرها الفرح والسعادة، احتفل مساء أمس الثلاثاء، عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، بزفاف نجله كريم حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

بحضور وزراء وسفراء وفنانون وإعلاميون... 40 صورة لحفل زفاف نجل الدكتور زاهي حواس 

وحرص عدد كبير من الوزراء الحالين والسابقين، وأيضا مشاهير ونجوم الوسط الفني والإعلامي، وبعض أعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، على حضور حفل الزفاف، لمشاركة الدكتور زاهي حواس في حفل زفاف نجله. 

وزراء ومسؤولون سابقون

وكان من بين الحضور السيد عمرو موسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الخارجية السابق سامح شكري، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ووزير السياحة والآثار السابق خالد العناني، ووزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، ووزيرة الهجرة الأسبق نبيلة مكرم، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد ذكي بدر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والدكتور أسامة هيكل. 

وزراء ونواب حاليون   

وكذا شهد الحفل، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس رئيس متحف الحضارة، والدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورجل الأعمال عمرو بدر، وإلهام أبو الفتح رئيس شبكة صدى البلد، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، ورجل الأعمال المهندس علي سالم، رئيس مجلس إدارة موقع "يحدث الآن الإخباري"، والدكتور علي أبو دشيش المدير التنفيذي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ورجل الأعمال صلاح دياب. 

سفراء عرب وأجانب 

كما شهد الحفل السفيرة الأمريكية هيرو غارغ والسفير القطري طارق الأنصاري وسفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، وسفير إيطاليا وهولندا وفرنسا قبرص تركيا السويد  وغيرهم من السفراء.

فنانون وإعلاميون 

كما حضر الحفل أيضا من الفنانين حسين فهمي، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ولبلبة، وخالد النبوي، وهالة صدقي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي. 

وحرص جميع الضيوف من الوزراء ونجوم الفن على التقاط العديد من الصور التذكارية، وقدموا التهنئة للعروسين بمناسبة حفل الزفاف السعيد.

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