“مدينة مصر” توقع شراكة استراتيجية مع شركة "جى تى سى أى GTCI-" لتعزيز البنية التحتية بمشروع تاج سيتي

باستثمارات تتجاوز 263 مليون جنيه ..

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جي تي سي أي GTCI لإنشاءات مشاريع الطاقة والبنية التحتية بقيمة تتجاوز 263 مليون جنيه مصري، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية في مشروع تاج سيتي متعدد الاستخدامات ب في القاهرة الجديدة.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام مدينة مصر بإنشاء بنية تحتية متطورة بأعلى جودة وتسريع وتيرة الأعمال الانشائية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات في السوق المصري. كما تعكس التزامها بتقديم مشروعات عقارية مستدامة تحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، بما يتسق مع أهداف الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030.



شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر، ومحمد توكل، رئيس مجلس إدارة شركة جي تي سي آي، وسامح حسن جميعي، الرئيس التنفيذي لشركة جي تي سي آي، وبحضور مهتدي إبراهيم، نائب رئيس العمليات للطاقة والبنية التحتية، وأحمد زكي، مدير تطوير الأعمال، إلى جانب كبار المسؤولين من كلا الكيانين..



بموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، تقوم شركة GTCI بتنفيذ أعمال توسعات خزانات المياه والري في مشروع تاج سيتي وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد خلال عام 2025. كما ستسهم هذه الشراكة في دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة وتعزيز مكاناتها الريادية في سوق العقارات المصري.



وتعليقا على الاتفاقية، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا" الشراكات الاستراتيجية جزء من رؤيتنا الطموحة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم، كما نسعى جاهدين لتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات الموثوقة لتحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، ودعم معدلات النمو الاقتصادي المتنامي لشركة مدينة مصر". وأضاف سلام: "نثق في خبرة شركة GTCI لتعزيز نطاق البنية التحتية المتطورة لمشروعنا الرائد تاج سيتي وتوفير خدمات عالية الجودة وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة ".



ومن جانبه، أكد محمد حسام الدين توكل، رئيس مجلس الادارة بشركةGTCI، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الشركتين في السوق المصري. وقال: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة مدينة مصر في هذا المشروع الحيوي، والذي يأتي في إطار سعينا الدائم لتطوير البنية التحتية لمشروعاتنا".



وأضاف سامح جميعي الرئيس التنفيذي لشركة GTCI: "نحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات للوصول إلى حلول مستدامة في قطاعي البنية التحتية والطاقة. وستعزز هذه الشراكة قدراتنا وتوسع عملياتنا في السوق المصرية. ومن خلال التعاون مع مدينة مصر، المطور الرائد في قطاع العقارات المصري، فإننا ملتزمون بتحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير البنية التحتية لتاج سيتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والتميز.



قال المهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر:" تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة GTCI خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. ومن خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة المياه والري، وتوفير مساحات خضراء واسعة، نسعى لتسريع وتيرة العمل وتقديم قيمة مضافة لعملائنا في مشروعنا الرائد تاج سيتي وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يساهم في تطوير السوق العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني".

