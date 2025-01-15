محافظ الجيزة: تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري بمبادرة 100 مليون شجرة

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تشجير
تشجير

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الإستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم البدء فى أعمال تشجير الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمناطق المريوطية وتقاطع الدائرى مع محور عمرو بن العاص ومثلثة طريق اللبيني وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم مشيرا  أنه تم اختيار عدة مواقع على الطريق الدائري تصلح للتشجير، كما أنه روعى إختيار نوعيات من الأشجار لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه لترشيد الإستهلاك.

و أوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تمت من خلال فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة ومديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحياء الطالبية والهرم وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.  

وأكد النجار أن مبادرة التشجير تهدف إلى إضفاء الطابع الجمالي وتحسين الصورة البصرية للطريق الدائري استكمالًا لما يشهده من أعمال تطوير وتجميل واسعة كأحد المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

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