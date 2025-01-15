وفد " كونا " الكويتية يزور مقر الهيئة الوطنية للصحافة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، بوفد إعلامي من وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يترأسه نائب المدير العام، حمد المناعي.

وبحث "الشوربجي" مع الوفد، سُبل التعاون والتنسيق الصحفي بين الوكالة ومكتبها في القاهرة، المؤسسات الصحفية القومية، وعلم رأسها الوكالة الوطنية للصحافة "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، والتي زارها الوفد الكويتي وأطلع علي إمكاناتها الصحفية المتقدمة بإعتبارها أقدم الوكالات الصحفية العربية في الشرق الأوسط.

وأبدى المناعي شكره علي حفاوة الاستقبال، وتطلعه للتعاون الصحفي، وفق المبادرة الطيبة من جانب الهيئة، وتطلعه لتعاون مثمر بين الوكالتين، باعتبارهما عناوين عريضة للتعاون بين الشقيقتين مصر والكويت في قطاع الصحافة فضلا عن التعاون الإيجابي مع منظومة الإعلام المصري، التي تحظي بترحيب كويتي عبر عنه رئيس الوفد بكلمات طيبة.

ورحّب ”الشوربجي“بهذه المبادرة الخلاقة، في إطار العلاقات الطيبة بين الشقيقتين مصر والكويت، مؤكدًا ترحيبه التام بالتعاون بين الوكالتين، وسائر المؤسسات الصحفية القومية.

ضم الوفد الكويتي: عقاب القوبع نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية، وعادل المسيلم
مدير الشؤون الإدارية، ومحمد المطيري مدير مكتب "كونا" في القاهرة، وهنوف القصار رئيس قسم العلاقات الدولية، وماجد السبيعي رئيس قسم المشتريات.

شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة: مروة السيسي الأمين العام للهيئة، والكاتب الصحفي حمدي رزق مسؤول ملف التطوير المهني.

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي

"تحول من لاعب وسط إلى ماكينه أهداف"..إمام عاشور ولغز التألق في الأهلي

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية