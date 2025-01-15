رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الصناديق الخاصة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لاعتماد الحسابات الختامية للصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، عن العام المالي.

وأكد الدكتور المنشاوي على ضرورة عمل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط، وفقًا للخطة الاستراتيجية المحدثة؛ للتحول نحو جامعة من الجيل الرابع، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.

واستعرض رئيس الجامعة، المقترحات، والأفكار؛ لتحسين العائد المادي للوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بما يدعم موازنة الجامعة، لتحقيق الصالح العام للمجتمع الجامعي، وتحسين الخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الجامعة، مؤكدا على ضرورة التطبيق السليم للوائح الخاصة بالمراكز والوحدات من النواحي المالية والإدارية والفنية.

وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأسامة السيد همام أمين الجامعة المساعد، ومحمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، وأنديرا غاندي مدير عام الصناديق بالجامعة، وعبد الهادي حسن المدير السابق لإدارة الصناديق بالجامعة

والجدير بالذكر، إن لجنة المراجعة تضم في عضويتها، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بهاء الدين فوزي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، وأمل همام عبد العليم مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، وفرحان عبد الرسول المراجع الأول بالإدارة العامة للصناديق الخاصة