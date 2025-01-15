جامعة أسيوط تفتح باب التسجيل في دورات التحول الرقمي للترقيات

‫أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء عن بدء التسجيل في دورات التحول الرقمي للترقية لدرجة أستاذ مساعد ومدرس.

وتهدف الدورات التدريبية؛ إلى التطوير الأكاديمي، وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية المختلفة‬، والتأهيل للترقية لدرجة أستاذ مساعد ومدرس.

و‫تمتد الدورات خلال الفترة من 17 وحتى31 يناير2025 ويتم التسجيل في التدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح ج.