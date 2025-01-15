محافظ المنيا يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي وتوصيل المياه للقرى

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لقاء خدمة المواطنين مع أهالي مركز أبوقرقاص، ضمن سلسلة لقاءاته الدورية بالمواطنين، لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث ناقش أكثر من 50 طلبًا مقدما من أهالي المركز، تنوعت بين (رصف طرق- توصيل مرافق- تحسين خدمات التعليم والصحة - توفير مياه الشرب - الصرف الصحي – فرص عمل ومساعدات إنسانية)، وتمت إحالة بعض شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم والتعامل الفورى والسريع لحلها.

أكد المحافظ، في مستهل اللقاء، على استبدال وسائل النقل غير الآمنة بأخرى أكثر أمانًا وذلك ضمن توجهات الدولة للتقليل من الحوادث الناتجة عن استخدام سيارات " البيك أب " ومنع استخدامها في نقل الركاب، مشيرًا إلى فتح باب الترخيص لسيارات أجرة ميكروباص تعمل بالوقود المزدوج للعمل بين القرى والمراكز، مما يعزز السلامة العامة ويوفر وسيلة نقل كريمة وآمنة للمواطنين.

كما أعلن المحافظ، عن استمرار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% ضمن المبادرة الرئاسية " بداية"، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، من خلال فتح المنافذ الثابتة والمتحركة، وإقامة أسواق اليوم الواحد مؤكدًا على إتاحة هذه الأسواق في جميع المراكز، مع التركيز على اختيار مواقع مناسبة لإنشاء الأسواق لخدمة أكبر عدد من الأهالي.

وأشار المحافظ،إلى أهمية متابعة مشكلة الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى هذا الإطار وجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء مشروع الصرف الصحى بقرية إتليدم وتذليل كافة العقبات لاستكماله، ودراسة توصيل خطوط صرف صحى لبعض الشوارع بالقرى، كما وجه أيضًا بمد خطوط مياه لعدد من المنازل بناءً على شكوى مقدمة من يعض أهالى قرية عجوة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتمهيد وإصلاح طريق غروب أبو قرقاص المؤدى إلى قريتى أسمنت والقشيرى وتركيب كشافات إنارة له.

كما استمع المحافظ إلى عدد من مطالب أهالي قرى المركز، حيث وجه بدراسة إنشاء مستوصف صحى ومكتب بريد يخدم أهالى قرية بنى حسن، وسيتم افتتاح سجل مدنى بقرية إتليدم وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة "، كما وجه المحافظ بدراسة توفير المعديات بناءً على طلب من أهالى المركز بعد التأكد من معايير السلامة والأمان.

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية الإصلاح الزراعى بإنهاء إجراءات بناء مدرسة إعدادية بقرية أولاد جويد، وكلف إدارة المرور بحل مشاكل بعض المواقف استجابة لشكوى بعض المواطنين بالقرى.

كما ناقش المحافظ مع أهالى قرية أبوقرقاص البلد، ومطالب أخرى تتعلق بحل مشكلة الغاز في القرية، وبناء سور أمام المنازل لحماية الأهالى من خطر الترعة، حيث وجه المحافظ مديرية الرى مع الوحدة المحلية ببناء السور.

واستمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، مكلفًا وكيل وزارة التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الخدمات والمساعدات المناسبة، كما وجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلبات من بعض المواطنين للحصول على أكشاك بقرى المركز، وذلك بهدف توفير فرص عمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء كدواني على متابعة تنفيذ الحلول والمقترحات التي تم عرضها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أهمية عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الحياة في كافة قرى المحافظة.

حضر اللقاء، هشام الضوى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.