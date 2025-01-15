رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستشفى الأطفال الجامعي

أجري الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء زيارة لمستشفى الأطفال الجامعى، لمتابعة اعمال تطوير العناية.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.

وكان فى استقبال رئيس جامعة المنصروة ومرافقيه الدكتور أشرف الشرقاوى مدير عام مستشفى الأطفال والدكتور أيمن حماد رئيس قسم طب الأطفال والدكتور عمرو سرحان استاذ طب الأطفال والدكتورة ميادة صبرى نائب مدير المستشفى والعاملين بالمشروعات.



وتفقد رئيس الجامعة مشروعات التطوير بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث تم تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة العناية المركزة، ومشروع تشطيب الطابق السابع وقسم الكلى بالمستشفى، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال في إطار الجداول الزمنية المعتمدة.

جولة رئيس جامعة المنصورة

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