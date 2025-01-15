مجلس آداب أسيوط يُكرم نائب رئيس الجامعة لجهوده خلال فترة إشرافه على الكلية

عقد مجلس كلية الآداب بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء اجتماعه الشهرى وتم تكريم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الآداب خلال الفترة السابقة.

وحيث قام الدكتور مجدي علوان عميد الكلية بإهداء سيادته درع التكريم، بحضور أعضاء مجلس الكلية، وذلك تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية، وما تحقق خلالها من إنجازات في مختلف القطاعات.

ومن جهته؛ تقدم الدكتور أحمد عبد المولى؛ بالتهنئة للدكتور مجدي علوان عميد الكلية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة العمل بها، موجهًا الشكر لأعضاء المجلس، ومعربًا عن اعتزازه بالكلية، وبفترة العمل بها وسط كوكبة من القامات الأكاديمية البارزة، ومؤكدًا على استمرار إدارة الجامعة في دعم كلية الآداب على كافة الأصعدة، بما يحقق الصالح العام لطلابها وباحثيها، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى المزيد من العمل لرفع اسم الجامعة عاليًا محليًا ودوليًا

ومن جانبه، رحّب الدكتور مجدي علوان، بالدكتور أحمد عبد المولى، موجهًا له الشكر على مجهوداته في تطوير الكلية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته الجامعة للكلية في مختلف قطاعاتها.

وعبّر الدكتور مجدي علوان؛ عن عميق تقديره واعتزازه بقيادة الدكتور المنشاوي للجامعة، وإدارته العلمية الممنهجة لكل الملفات، حيث يقدم نموذجًا متميزًا أكاديميًا وإداريًا وإنسانيًا، ويعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجامعة أسيوط.

وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم واعتزازهم؛ بإشراف الدكتور أحمد عبد المولي على الكلية خلال الفترة السابقة، مؤكدين على استمرار مسيرة العمل، بالتعاون مع كافة الأطراف؛ لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لجامعة أسيوط.

وشهد المجلس؛ تكريم الدكتور أحمد عبد المولى؛ بتسليمه درع الكلية، تقديرًا لجهوده المشهودة في إدارة شئون الكلية، والإنجازات الواضحة خلال المرحلة السابقة، وما قدمه للنهوض بالمنظومة العلمية والأكاديمية، وتطوير الكلية في مختلف المجالات.