أحمد بن محسن يتوقع أسعار الذهب والفضة في 2025

قال الدكتور أحمد بن محسن، خبير الذهب والمجوهرات، إن الذهب سجل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 27% في العام الماضي، وهو أفضل أداء سنوي منذ نحو 14 عامًا. وأوضح أبو عقلة أن هذا الارتفاع يعكس عمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية، حيث وصلت المشتريات إلى نحو 960 إلى 980 طنًا، مما يعكس طلبًا غير طبيعي على المعدن النفيس.

وذكر أحمد بن محسن في تصريحات للفجر، أن هذا الارتفاع يعكس عمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية، حيث وصلت المشتريات إلى نحو 960 إلى 980 طنًا، مما يعكس طلبًا غير طبيعي على المعدن النفيس. وأشار إلى أن الذهب قد يتجاوز هذا الرقم في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات 3000 دولار للأونصة بسبب استمرار هذه العمليات.

وأوضح أن الذهب قد يتجاوز هذا الرقم في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات 3000 دولار للأونصة بسبب استمرار هذه العمليات.

وأوضح أن الفضة أيضًا شهدت أداءً قويًا في 2024، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21%، وهو أفضل أداء لها منذ عام 2020. البنوك الكبرى تتوقع أن تواصل الفضة صعودها، وقد تصل إلى مستويات 40 دولارًا للأونصة إذا استمر النشاط الصناعي في النمو في الصين وألمانيا. كما أكد أن الفضة أصبحت بديلًا نقديًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.