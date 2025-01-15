العثور على طفلة غريقة مجهولة الهوية بالمنيا

عثرت قوات الإنقاذ النهري على جثمان طفلة مجهولة الهوية غريقة في ترعة جانبية في احدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على طفله غريقا في ترعة جانبية في احدي قري مركز سمالوط بالمنيا.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان الطفلة حديث الولادة مجهولة الاسم والعنوان عمرها شهر.

تم نقل الجثمان مستشفى سمالوط النموذجي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.