"الصحة": تقديم 9 ملايين خدمة طبية في الغربية خلال 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 9 ملايين و66 ألف و483 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 3 مليون و835 ألف و638 خدمة طبية باقسام "الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعمليات"، كما قدمت العيادات الخارجية 2مليون و366 ألف و187 خدمة طبية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى مُناظرة 9500 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، بالإضافة إلى تفعيل مركز المعلومات الدوائية لتضم 14 مستشفي وتفعيل مركز اليقظة الدوائية من خلال 17 مستشفي علي مستوي المحافظة، بالاضافه إلى تفعيل ميكنه الغسيل الكلوي علي مستوي المستشفيات، وتطوير مبني المعمل المشترك بطنطا ودعمه بأحدث التجهيزات المعملية لتقديم أحدث التقنيات الحديثة للتحاليل، مشيرًا إلى إطلاق 105 قافلة طبية بمختلف التخصصات حيث قدمت 94 ألف و386 خدمة طبية للاماكن الاكثر احتياجًا.

وأضاف "عبدالغفار، ان مستشفيات المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا من خلال إستحداث وتطوير فى البنية التحتية والتجهيزات والاجهزة الطبية في 16 مستشفى لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، حيث شمل التطوير مستشفى حميات المحلة من خلال تشغيل قسم عناية الاطفال بسعه 4 اسره، بالإضافة إلى استحداث جهاز أشعة مقطعية، أشعة DR ، جهاز إيكو، جهاز إيكو متنقل، جهاز أشعة بانوراما أسنان، جهاز رسم عضلات، 3 جهاز تنفس صناعي، وبمستشفى كفر الزيات تم توفير جهاز ماموجرام، جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة رقمي، 2 جهاز سونار، جهاز إيكو، 2 ماكينه أسنان )، بالإضافة إلى توفير جهاز تعقيم اتوكلاف بمستشفى صدر المحلة، كما تم توفير 2جهاز سليت لامب وجهاز قياس نظر بالكمبيوتر بمستشفى رمد طنطا، فيما تم توفير جهاز تنفس صناعي و7 جهاز قياس سكر بمستشفى صدر طنطا، وتوفير جهاز أشعة رقمي بمشتملاته في مستشفى حميات بسيون.

واضاف أنه بمستشفى زفتى العام تم توفير جهاز ماموجرام، 3 أجهزة رسم قلب، جهاز C ARM، جهاز سونار، 3 جهاز بلازما، بالإضافة إالى تطوير قسم الاسنان، وبمستشفى حميات المحلة تم تجهيز وحدة الاسنان باحدث التجهيزات الطبية وتوفيرجهاز أشعة رقمي وجهاز كمياء الدم، كما شهدت مستشفى بسيون المركزي ( إستحداث وحدتى أسنان تم تجهيزهم بأحدث الاجهزة الطبية، وتطوير قسم العمليات، وتطوير قسم العلاج الطبيعى، وإستحداث 3 حضانات، جهاز تنفس صناعي، 2 جهاز سباب للاطفال، وجهاز رسم قلب، وجهاز أشعة مقطعية، 2 جهاز أشعاع ضوئي، جهاز تعقيم مركزي )، بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة بمستشفى ابيار المركزي، وجهاز تنفس صناعي بمستشفى قطور المركزي، وإضافة جهاز أشعة مقطعية وجهاز شد الفقرات القطنية بمستشفى سمنود المركزي، كما تم إستحداث وحدة علاج طبيعي للاطفال، وتوفير جهاز أشعة رقمي وجهاز سونار بمستشفى سامول المركزي، وتوفير جهاز أشعة عادية ورسم قلب بمستشفى السنطة المركزي، بالإضافة إلى إفتتاح قسم العلاج الطبيعى بمستشفي حميات طنطا.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إلى تقديم 5 مليون و230ألف و845 خدمة طبية من خلال 40 مراكزًا ووحدة رعاية اولية، تضمنت الاستقبال، العيادات، المبادرات الرئاسية، خدمات تنظيم الاسرة، حيث تم أفتتاح قسمين للعلاج الطبيعي في وحدتى ( وحدة سبطاس،و وحدة بلتاج)، بالإضافة إلى تطوير مراكز الرعاية الاولية لتقديم كافة الخدمات الطبية والمتابعة الدورية للمنتفعات على أعلى مستوى، وفي اطار المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري والمدرج من خلالها 26 وحده صحيه تم استلام عدد 12 وحده والتشغيل الكامل لعدد 3 وحدات تضمنت ( وحده طب اسره نهطاي،مركز طب اسره حانوت، وحده طب اسره ميت النور ) بجانب تفعيل نظام الميكنه الكامل بهم.



ولفت الدكتور أسامة إلى حصول مستشفى حميات المحلة على شهادة اعتماد جهار من هيئة الرقابة والاعتماد، وحصولها علي المركز الأول في ترصد الامراض التنفسيه علي مستوي الجمهورية كما تم تصنيفها ضمن العشره مراكز الاولي في مكافحه العدوي علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى حصول اداره الترصد باداره الطب الوقائي بالمديريه علي المركز الأول علي مستوي الجمهوريه في مجال الوبائيات وترصد الامراض المعديه.

ونوه الدكتور أسامة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشأت الطبية الغير حكومية بشكل دوري مما اسفرعن إصدار 506 قرارغلق للمنشأت، بجانب إصدار تصاريح لـ 278 منشاه طبية، بالإضافة إلى مرور فرق الرقابة على الاغذية على 11 ألف و784 منشأه غذائية، نتج عنه إعدام 4919 كيلو من الاغذية الفاسدة و11061 لتر من المشروبات بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الادمي.

واضاف الدكتور أسامة، ان الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس اولويات العمل، حيث شارك 3598 متدرب، من العاملين في المحافظة بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، كما تم تنظيم 57 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات لرفع كفاءه الكوادر البشرية لتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين،مشيرًا إلى المتابعة الدورية للمشاريع القائمة لسرعة الانتهاء من تنفيذها ومتابعة التجهيزات الخاصة.

