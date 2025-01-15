تفاصيل تصفية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بالدقهلية

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مداهمة امنية
مداهمة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من تصفية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - في مجال الاتجار في المواد المخدرة بقرية ديمشلت ونجير مركز دكرنس وهارب من احكام تصل مدتها إلى 105 سنه.

 

وكانت وردت معلومات سرية لرجال الأمن تفيد باختباء احد العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وهارب من احكام حبس تصل مدتها إلى 105 سنه.

 

علي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية واللواء محمد الحسيني مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية والعقيد احمد شبانه رئيس  فرع البحث لشرق الدقهلية  وقوة مرافقة لهم لمداهمة مكان اتخذه العنصر الاجرامي وكرا له.

 

وما ان استشعر العنصر الاجرامي اقتراب القوات فقام باطلاق اعيره نارية اجبرت القوات علي تبادل اطلاق النار حتي تمكنت القوات من تصفية المتهم.

 

حيث تم تصفية المتهم  مراد شفيق عبد الباسط محمد  31 سنة عاطل ومقيم ديمشلت دكرنس، وله كارت  المعلومات الجنائية: - مسجل شقي خطر تحت رقم 2769 فئة (ب) مخدرات - والسابق اتهامه في 19 تسعة عشر قضية ما بين (ضرب واحتجاز وسلاح وإحراز سلاح ابيض - احراز سلاح ناري - مخدرات اتجار وسلاح ناري - تسمم مواشى - ضرب - قتل وشروع في قتل واحراز مواد مخدرة - حيازه اسلحه ناريه - مخدرات اتجار وسلاح ناري - تهديد وتعرض واتلاف) اخرهم القضية رقم 10885 لسنه 2024 جنح دكرنس تهديد وتعرض واتلاف ارض زراعيه.

ومحكوم عليه في عدد من القضايا تصل مدة الحبس فيهم إلى 105 سنه، وهم الحبس 7 سنوات غيابي  في قضية مخدرات سنة 2017، و7 سنوات
وفي قضية اخري الحبس  3 سنوات وغرامه الف جنيه لسنه 2021  مخدرات
-  غيابي 10 سنوات  لسنه 2022 جنايات مركز المنصوره

-في 2023  قتل  غيابي 10 سنوات غرامه 500 الاف جنيه  لسنه 2022 | 138 لسنه 2023  حيازه اسلحه ناريه 
-غيابي مؤبد  لسنه 2023 اداري عسكرية المنصوره

-في 2024 مخدرات اتجار وسلاح ناري غيابي مؤبد وغرامه 100.000 جنيه 559 لسنه 2024  جنايات دكرنس 
- مخدرات اتجار وسلاح ناري  غيابي مؤبد وغرامه 100.000 جنيه  لسنه 2023  ، ومطلوب لجهات التحقيق - منع من السفر - القرار رقم 4462 في 2024/1/5.

 

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