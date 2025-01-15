نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق المشروعات البيئية والإنتاجية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الاربعاء اجتماعا لمجلس إدارة صندوق المشروعات البيئية والإنتاجية والخدمية بالجامعة.

 وجاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الدكتور علاء الدين حامد الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد عبد الباسط محمد الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور ياسر محمد عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، والدكتور مصطفى قايد الأستاذ المساعد بكلية التجارة ومحمود فوزي مدير عام إدارة المشروعات البيئية وأنديرا غاندي مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة.

 وأكد الدكتور محمود عبد العليم خلال الإجتماع على اهتمام جامعة أسيوط بتخفيف الأعباء عن العاملين، والعمل على توفير بيئة عمل إدارية إيجابية؛ تساعدهم على العمل، والإنجاز، وتسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقًا لأهداف الجامعة الإستراتيجية.

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