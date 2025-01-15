تشكيل الأهلي الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي

أعلن يايسله مدرب أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخلود بعد قليل بستاد الحزم في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الخلود

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: بكر، ميريح ديميرال، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، توني.