وكيل صحة الدقهلية في مرور مفاجىء لمستشفي "شبراهور المركزى

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى شبراهور المركزى بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.



بدأ وكيل الوزارة جولته ببتفقد عدد من أقسام منها الإستقبال والعناية المتوسطة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمغسله وغرف النفايات، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.

وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على بنك الدم التخزينى الجديد وقسم الغسيل الكلوى والمطبخ وتانك الأكسجين وغرفة الغازات واسطوانات الأكسجين والمولدات.

كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى .

واستأنف مدكور الزيارة بتفقد الحضانات حيث حرص على الاستماع لشرح مفصل حول حالات الأطفال مشددًا على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وشدد وكيل الوزارة فى ختام الزيارة على سرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد مؤكدًا ستمرار الجولات الميدانية مستمرة بهدف تحسين وتطوير العمل المنشآت الطبية والصحية لتصحيح الأوضاع علي رأس العمل، ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور محمد الديسطى مدير المستشفى ولفيف من الأطقم الطبية الادارية بها

جولة وكيل صحة الدقهلية

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