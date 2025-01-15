وكيل صحة الدقهلية في مرور مفاجىء لمستشفي "شبراهور المركزى

محافظات
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم،  زيارة مفاجئة لمستشفى شبراهور المركزى بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

 

 

 


بدأ وكيل الوزارة جولته ببتفقد عدد من أقسام  منها الإستقبال والعناية المتوسطة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجية  والمغسله وغرف النفايات، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.
وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على بنك الدم التخزينى الجديد  وقسم الغسيل الكلوى والمطبخ وتانك الأكسجين وغرفة الغازات واسطوانات الأكسجين والمولدات.
كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى  .
واستأنف  مدكور الزيارة بتفقد  الحضانات  حيث حرص  على الاستماع لشرح مفصل حول حالات الأطفال مشددًا على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.


وشدد وكيل الوزارة فى ختام الزيارة على سرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد مؤكدًا ستمرار الجولات الميدانية مستمرة بهدف تحسين وتطوير العمل المنشآت الطبية والصحية لتصحيح الأوضاع علي رأس العمل، ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين
رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور محمد الديسطى مدير المستشفى ولفيف من الأطقم الطبية الادارية بها

جولة وكيل صحة الدقهلية

1000527914
1000527914
1000527906
1000527906
1000527902
1000527902
1000527898
1000527898
1000527884
1000527884
1000527890
1000527890
1000527880
1000527880
1000527892
1000527892
1000527886
1000527886
إسطوانات الأكسجين الاقسام الداخلية الاجراءات الطبية الجولات الميدانية الخدمات المقدمة العيادات الخارجية المنظومة الصحية المستلزمات الطبية تقديم الخدمة الطبية صحة الدقهلية مستلزمات الطبية مستشفى شبراهور وكيل صحة الدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

تفاصيل تصفية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بالدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستشفى الأطفال الجامعي

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لبلقاس: الصيانة الدورية لمصاعد مستشفى بلقاس والتأكد من توفير الرعاية للمرضى

أسعار التوابل اليوم الأربعاء 15-1-2025 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 15-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15 -1-2025 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 15-1-2025 في محافظة الدقهلية

اسعار السمك اليوم الاربعاء 15-1-2025 في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

"تحول من لاعب وسط إلى ماكينه أهداف"..إمام عاشور ولغز التألق في الأهلي

وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني