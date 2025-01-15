" Galaxy AI " تقنية تُحوّل أفكارك إلى واقع بلمسة واحدة

على مدار أكثر من عقد، أصبحت هواتف ‘Galaxy’ الذكية لا غنى عنه في حياة المستخدمين حول العالم، حيث ساعدتهم على تعزيز إنتاجيتهم وإطلاق العنان لإبداعهم. وتتصدر سلسلة "Galaxy S Ultra" على قمة هذه الابتكارات، التي صُمّمت وفقًا لأُسس الابتكار التي أرستها سلسلة ‘Galaxy Note’، لتصبح رمزًا للإبداع الاستثنائي والخيار المفضل لدى عشاق علامة ‘Galaxy’ حول العالم.



وبفضل أدائها القوي، وشاشتها الكبيرة، وقلم "S Pen" الأيقوني، تقدم سلسلة Galaxy S Ultra"" تجربة فريدة تتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم إلى واقع، أو تدوين ملاحظاتهم بسهولة في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى فتح الهاتف أو البحث عن تطبيق مخصص لتدوين الأفكار.

إبداع بلا حدود كما لم تره من قبل



في العام الماضي، أطلقت سامسونج إليكترونيكس تقنية ‘Galaxy AI’، لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجارب الأجهزة المحمولة. وقد ساهمت هذه التقنية المتطورة في الارتقاء بسلسلة ‘Galaxy S Ultra’ لتصبح أداة أساسية لتعزيز حرية الإبداع. وتفتح آفاقًا جديدًا لإبداعات المستخدمين.



أحد أبرز التطورات هو ميزة "الرسم على الصورة" Sketch to Image، التي أصبحت جزءًا من أداة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’، والتي شهدت تطورًا مذهلًا. فلم تعد تقتصر على مدخل واحد مثل الرسم باستخدام قلم ‘S Pen’ أو الإصبع، بل تحولت إلى تجربة متعددة الوسائط. ويمكن للمستخدمين الآن تحويل أفكارهم إلى واقع من خلال رسمها، أو وصفها نصيًا، أو باستخدام الأوامر الصوتية لتوجيه هواتف ‘Galaxy’الذكية لما يريدون رسمه. إذا استطعت تخيله، فإن ‘Galaxy AI’ قادر على تحقيقه.



تخيل أنك تريد إطلاق العنان لإبداعك مع قدرات تقنية ‘Galaxy AI’ متعددة الوسائط،، يمكنك رسم قطة باستخدام قلم ‘S Pen’، ثم كتابة عبارة "بذلة فضائية" لتظهر القطة مرتديةً بذلة فضائية جاهزة للانطلاق إلى الفضاء، أو إذا كنت تحلم بمنزل أحلامك يمكنك رسم واجهته بسرعة باستخدام القلم وإذا كنت غير متأكد من الموقع المثالي، ما عليك سوى كتابة خيارات مثل "على الشاطئ" أو "في قمم الجبال"، وستتيح لك ميزة مساعد الرسم ‘Drawing Assist’ رؤية منزلك المستقبلي في مواقع مختلفة.

‘Galaxy Note’ و‘Ultra’: مراحل الإبداع والتطور

هذا المستوى من حرية الإبداع يستند إلى إرث عريق من الابتكار بدأ مع إطلاق جهاز "Galaxy Note" في عام 2011، والذي أعاد تعريف القدرات الإبداعية للهواتف الذكية. واليوم، تتجلى هذه الروح المبتكرة في سلسلة ‘Galaxy S Ultra’، التي تواصل تطورها بفضل تقنيات ‘Galaxy AI’.



ومع واجهة One UI 7، التي تمثل أول منصة ذكاء اصطناعي متكاملة من سامسونج، تتحول هواتف Galaxy الذكية إلى شركاء ذكاء اصطناعي حقيقيين، فهي قادرة على فهم اللغة الطبيعية من خلال النصوص، والصوت، والصور لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط غير مسبوقة على الهواتف المحمولة.



وستقدم هذه التقنية معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط على الهواتف المحمولة، ما يتيح إمكانات إبداعية غير مسبوقة. ولكن ما ترونه الآن هو مجرد البداية – تابعوا حدث ‘Galaxy Unpacked’ في 22 يناير لمعرفة كيف يمكن لسلسلة ‘Galaxy S’ الجديدة أن تُطلق العنان لإبداعكم.

