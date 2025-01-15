ألبوم "ياه".. تامر عاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية

طرح الفنان تامر عاشور اليوم ألبومه الجديد الذي يستقبل من خلاله عام 2025 ويحمل اسم «ياه»، والذي من المفترض أن يتكون من 11 أغنية.

تامر عاشور يروج لـ ألبوم ياه

سبق، روج تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كتب: «حبايبي وجمهوري في كل مكان معادنا ان شاء الله يوم ١٥ يناير اسمعوا برومو البوم «ياة» دلوقتي، "يوم ماتنسى - ماشيين - حبيبي القديم - دراما - غيبة الحبايب - حبك رزق - مكرهتوش - الله يحنن - جُم شرفوا - مرتحناش - قصر بعيد"».

أغاني ألبوم ياه لـ تامر عاشور

ويضم الألبوم 11 أغنية متنوعة، بين الرومانسي والدرامي وهو اللون الذي اعتاد عاشور على تقديمه منذ بدايته، والأغاني هي: يوم ما تنسى، ماشيين، حبيبي القديم، دراما، غيبة الحبايب، حبك رزق، مكرهتوش، الله يحنن، جُم شرفوا، مرتحناش، وقصر بعيد.

صناع ألبوم ياه

وتعاون تامر في ألبوم ياه، مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم أحمد المالكي، محمود عبد الله، حسام سعيد، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، محمد مدين، أحمد عبدالسلام، وعمرو الشاذلي.

آخر أغاني تامر عاشور

وكان اخر اعمال تامر عاشور هي أغنية ياه والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، وحققت حتى الآن أكثر من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب في أقل من شهر على طرحها، كما تصدرت تريند يوتيوب فور طرحها، وهي من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «ياة»

وتضمنت كلمات أغنية «ياة» الأتي: «ياه عالسنين المسروقين، مني في هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال، أوجاع تُقال، وياريت ينساه، ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، مايقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه، بسهوله، إديته عمري وباعه».