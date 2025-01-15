نائب رئيس وزراء لوكسمبورج: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى  الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر حيث تمت مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية فى مختلف القطاعات

تم اللقاء على هامش عشاء عمل على شرف سيادته بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.

وتم الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق اكثر من 3 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص فى إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا  والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة؛ والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الانمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

واعلن  بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال اعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادى الغرف المصرية والاوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثمارى والتجارى.

وأكد بيتل حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.

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