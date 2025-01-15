وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية وغرفة عمليات الأعدادية عبر الفيديو كونفرانس

عقد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية

بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية وأكد العربي خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

تعليم الدقهلية

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