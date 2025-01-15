اجتماع لبحث ومتابعة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية بشباب الدقهلية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية، للعام المالي 2025/2024، بالهيئات الشبابية والرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية..

جاء فعاليات الإجتماع بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والمهندس إبراهيم سليمان مدير الإدارة الهندسية، ورضا زايد مدير إدارة الشئون المالية، وشيماء انيس بإدارة الحسابات.

تناول الإجتماع مناقشة وبحث الخطة الإضافية والاستثمارية الخاصة بمراكز الشباب، والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، والوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب، والأندية الرياضية، ونسب التنفيذ للمشروعات ومعوقات التنفيذ، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة، وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب.

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أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الإجتماع،

علي ضرورة إزالة المعوقات، بالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ حتى الآن، وفى نفس السياق تكليف الشئون الماليه بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لعرض كراسات الشروط الخاصة بعمليات الخطة لمراجعتها من الناحية الفنيه والمالية على مفوض الدولة بمحافظة الدقهلية

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، إلي سرعة تحديد مواعيد للعمليات التى تم رفضها لعدم تقدم أحد أو عطاء وحيد أو عدم استيفاء المستندات لاعاده طرحها مره اخرى، وسرعة الإنتهاء من الطرح والترسيه للبدء فى تنفيذ الأعمال وكذلك مشروعات الخطه الاستثمارية، التى تم فتح المظاريف الفنيه والماليه باتخاذ اللازم نحو التعاقد واستلام الموقع وأوامر التشغيل وعمل مستخلصات حتى يتم التسويه مع بنك الاستثمار.

يأتي الإجتماع لبحث ومتابعة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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